В Самарской области впервые за много времени нашли меньше ста зараженных коронавирусом за сутки

В регионе снова много смертей от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую цифру в статистике по коронавирусу горожане не видели уже достаточно давно. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 62 198 человек.

Из числа заболевших, 59 381 пациент на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 128 человек.

К сожалению, за минувшие сутки в регионе вновь зарегистрировали большое количество смертей, среди пациентов с коронавирусом. Так, по данным на 5 мая, скончались 15 человек. Всего с начала пандемии умерли 1557 человек.