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Здоровье5 мая 2021 12:05

В Самарской области впервые за много времени нашли меньше ста зараженных коронавирусом за сутки

Опубликована статистика по коронавирусу в Самарской области на 5 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В регионе снова много смертей от коронавируса

В регионе снова много смертей от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки было зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую цифру в статистике по коронавирусу горожане не видели уже достаточно давно. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 62 198 человек.

Из числа заболевших, 59 381 пациент на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 128 человек.

К сожалению, за минувшие сутки в регионе вновь зарегистрировали большое количество смертей, среди пациентов с коронавирусом. Так, по данным на 5 мая, скончались 15 человек. Всего с начала пандемии умерли 1557 человек.

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