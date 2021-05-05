В Самарской области менее ста заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом за прошедшие сутки заразились 95 человек, сообщили в региональном оперштабе.

Впервые за долгое время в области менее ста человек заболели за сутки. В последний раз такое случалось в сентябре прошлого года.

Несмотря на меньшее число заболевших, Самара остается во главе списка по количеству новых случаев - в областной столице 19 заразившихся за сутки. Следом идут Тольятти (18), Сызрань (11) и Чапаевск (10).

При меньшем количестве новых случаев число смертей осталось на прежнем уровне. В регионе вновь 15 умерших. Среди них 11 женщин в возрасте от 52-х до 82-х лет, а также четверо мужчин, самому младшему из которых было 43 года, самому старшему - 64. Многие из них имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 62 198 человек. Из них выздоровели 59 381 человек, умерли 1 557.