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Общество5 мая 2021 15:35

В Самарской области увольняют судимого главного врача скорой помощи Оразова

Рабочее место он покинет 6 мая
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Приказ об увольнении Оразова подписан министром здравоохранения

Приказ об увольнении Оразова подписан министром здравоохранения

Главного врача Самарской областной станции скорой помощи Гурбансахата Оразова, ранее судимого за коррупционные и должностные преступления, уволят с занимаемой должности. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Гурбансахат Оразов был назначен главврачем Самарской областной станции скорой помощи в конце 2018 года. До этого он был дважды судим, первый раз – за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничествами, а второй раз – за мошенничество. Сейчас судимости погашены.

Ранее Хинштейн требовал уволить Оразова. Вместе с тем, самарский минздрав для этого оснований не видел. Как отмечали в минздраве, имевшиеся судимости в отношения Оразова сняты, кроме того, преступления, за которые он был осужден, не значатся в перечне тех, из-за которых могут не допустить к работе.

Однако, как сообщает депутат, с 6 мая Оразов все-таки будет уволен. "Соответствующий приказ подписан сегодня министром здравоохранения СО", - написал Хинштейн в среду.