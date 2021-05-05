В Самарской области увольняют судимого главного врача скорой помощи Оразова

Приказ об увольнении Оразова подписан министром здравоохранения

Главного врача Самарской областной станции скорой помощи Гурбансахата Оразова, ранее судимого за коррупционные и должностные преступления, уволят с занимаемой должности. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Гурбансахат Оразов был назначен главврачем Самарской областной станции скорой помощи в конце 2018 года. До этого он был дважды судим, первый раз – за получение взятки, дачу взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничествами, а второй раз – за мошенничество. Сейчас судимости погашены.

Ранее Хинштейн требовал уволить Оразова. Вместе с тем, самарский минздрав для этого оснований не видел. Как отмечали в минздраве, имевшиеся судимости в отношения Оразова сняты, кроме того, преступления, за которые он был осужден, не значатся в перечне тех, из-за которых могут не допустить к работе.

Однако, как сообщает депутат, с 6 мая Оразов все-таки будет уволен. "Соответствующий приказ подписан сегодня министром здравоохранения СО", - написал Хинштейн в среду.