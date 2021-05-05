Социальная сфера Красноярского района модернизирована по нацпроектам

Глава региона поручил проработать меры для упрощения процедуры получения господдержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области по национальным проектам удалось значительно улучшить социальную инфраструктуру, модернизировать здравоохранение и открыть новые классы в школах. Перспективы дальнейшего развития губернатор Дмитрий Азаров обсудил с главой района Михаилом Белоусовым.

В районе были реализованы все цели по нескольким национальным проектам. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» построили детский сад на 140 мест. До конца года в Красном Яру появится еще один на 250 мест с ясельными группами.

По нацпроекту «Образование» в Мирном, Белозерках и Волжском в школах открылись новые кабинеты цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Также три подобных класса откроется в школах Хилково, Конезавода и Коммунарском. А в селе Русская Селитьба появится детский мини-технопарк.

По нацпроекту «Здрвоохранение» в Белозерках открылся новый офис врача общей практики, а в селах Малая Каменка и Чапаево появились фельдшерско-акушерские пункты.

По нацпроекту «Культура» три школы района получили новые инструменты.

Вместе с тем, выяснилось, что предприниматели района, несмотря на наличие господдержки, все еще сталкиваются с бюрократическими трудностями при оформлении бумаг. Глава региона поручил до 1 июня подготовить предложения от района по упрощению процедуры получения мер господдержки. «Необходимо собрать предпринимателей и вместе обсудить, что мешает развитию их бизнеса, какие возникают сложности. Я предлагаю вам такую встречу провести», - сказал губернатор.