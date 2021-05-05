В Шигонский район привлекут путешественников

Губернатор и глава Шигонского района договорились развивать туризм

В Шигонском районе Самарской области планируют привести в порядок туристическую инфраструктуру. Об этом во время встречи говорили губернатор Дмитрий Азаров и глава района Сергей Строев.

В районе планируется восстановить постройки 1814-1819 годов, которые сейчас разрушаются, и сделать в них музеи, гостиницу, сцены для выступлений. Будет приведен в порядок парк, заложенный французским садоводом Помрэ.

Также планируется благоустроить вершину горы Светелка, откуда открывается вид на Волгу. Как рассказал Строев, найдены фотографии, дающие представление, как это место выглядело в XIX веке. «На этом месте в 1841 году была построена башня. Даже граф Григорий Орлов-Давыдов, поднимаясь на эту обзорную вышку, говорил, что видит огни Симбирска. Поэтому мы планируем восстановить это историческое место», - сказал Строев.

«Место людей привлекает, даже, несмотря на то, что оно сейчас в удручающем состоянии. Народа там всегда много. Давайте сделаем достойно, сохранив при этом особо охраняемую природную территорию», - сказал губернатор.