Самарцы увидят своих земляков в онлайн-шествии «Бессмертного полка» 9 мая с 15:00

Заявки принимаются до 7 мая

Отдельные трансляции онлайн-шествия «Бессмертного полка» в этом году запланированы для каждого региона. Самарцы смогут увидеть своих земляков начиная с 15:00 9 мая.

Сейчас продолжается прием анкет для участников акции. Заявки будут принимать до 7 мая на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, через социальные сети «ВК» https://vk.com/polk_app и «Одноклассники» https://ok.ru/app/polk или на ресурсе «Банк памяти» https://sber9may.ru/. Авторы заявок, поданных до 20:00 часов 7 мая, получат уведомление, в котором будет указано точное время трансляции с их близкими.

По состоянию на 5 мая в Самарской области подано уже 10 тысяч заявок.

Традиционное шествие состоится 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.