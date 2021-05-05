В Санкт-Петербурге пройдет выставка работ легендарного иконописца из Утевки Журавлева

Выставка будет проходить также в онлайн-формате

В Санкт-Петербурге пройдет выставка работ легендарного иконописца из Самарской области Григория Журавлева, который, не имея рук и ног, творил, зажав кисть в зубах.

Григорий Журавлев (1858-1916) писал иконы и портреты, участвовал в росписи храма Святой Троицы в селе Утевка. Некоторые иконы в храме подписаны так: «Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев села Утевка Самарской губернии, безрукий и безногий». Его работы были в коллекции императора Николая II.

Представленные на выставке работы собраны из разных коллекций, в том числе, из частных. Как отмечают организаторы, уговорить владельцев предоставить работы для выставки было очень сложно.

Выставка открывается 8 мая в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге. Выставка будет проходить также в мультимедийном формате в парках "Россия - моя история" в 23-х городах страны, в том числе, в Самаре.