Самарцев приглашают к участию в поэтическом флешмобе, посвященному Великой Победе

Для участия в акции нужно выложить в соцсети собственное прочтение стихотворения о войне

«Единая Россия» приглашает самарцев принять участие во всероссийском поэтическом флешмобе, посвященному победе в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать участником акции, необходимо с 5 по 9 мая разместить в своих соцсетях собственное прочтение любого стихотворения о войне с поздравлением ветеранов и пользователей. К посту нужно добавить хэштеги #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить, #ЕдинаяРоссия63.

Участие в акции уже приняли известные актеры, политики и общественные деятели. О своем желании присоединиться к флешмобу заявили представители военно-патриотических клубов и общественных организаций.