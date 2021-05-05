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Общество5 мая 2021 20:19

Самарцев приглашают к участию в поэтическом флешмобе, посвященному Великой Победе

Старт акции дали актеры, политики и общественные деятели
Сергей ЧЕРНЫХ
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Для участия в акции нужно выложить в соцсети собственное прочтение стихотворения о войне

Для участия в акции нужно выложить в соцсети собственное прочтение стихотворения о войне

«Единая Россия» приглашает самарцев принять участие во всероссийском поэтическом флешмобе, посвященному победе в Великой Отечественной войне.

Чтобы стать участником акции, необходимо с 5 по 9 мая разместить в своих соцсетях собственное прочтение любого стихотворения о войне с поздравлением ветеранов и пользователей. К посту нужно добавить хэштеги #строфаПобеды, #знатьчтобыпомнить, #ЕдинаяРоссия63.

Участие в акции уже приняли известные актеры, политики и общественные деятели. О своем желании присоединиться к флешмобу заявили представители военно-патриотических клубов и общественных организаций.