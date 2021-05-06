В Самаре в ближайшие дни станет теплее

В ближайшие дни в Самарской области станет теплее. Воздух прогреется до +25 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

В четверг, 6 мая, будет +19, +21 градус. Осадков синоптики не прогнозируют. В предстоящие несколько дней ожидается, что потеплеет до +25 градусов. Дождей, скорее всего, не будет.

Ранее в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за возможности лесных пожаров. Недавно в Волжском районе произошел крупный пожар, горела трава, огонь распространился на дачные участки, сгорели 14 домов.