В "Крыльях" отреагировали на отказ РФС в выдаче лицензии для РПЛ

В самарских "Крыльях Советов" прокомментировали отказ РФС выдавать лицензию для участия в премьер-лиге в следующем сезоне.

Самарская команда выиграла ФНЛ, а ранее оформила выход в РПЛ, но не получила лицензии РФС для выступления в премьер-лиге. Как рассказал гендиректор самарского клуба Евгений Калакуцкий, лицензирование - это многоступенчатая процедура, которая еще и претерпела изменения из-за ситуации с "Тамбовом", который из-за финансовых проблем едва не снялся с чемпионата.

"Говорить о том, что команду не пускают в РПЛ, преждевременно. Когда нам поступит официальное заключение, посмотрим, что нам нужно исправить", - сказал Калакуцкий.

В дальнейшем в клубе предпримут новую попытку получить лицензию. Заседание апелляционного комитета запланировано на 12 мая, тогда же "Крылья" проведут финальный матч Кубка России, в Нижнем Новгороде встретившись с "Локомотивом".