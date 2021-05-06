Самарский депстрой признали участником сговора при строительстве дорог в "Новой Самаре"

Самарская антимономольная служба выявила нарушения при строительстве дороги в микрорайоне "Новая Самара".

Как выяснилось, в 2019-м году самарский департамент градостроительства проводил аукцион по определению подрядчика для строительства дорог в микрорайоне. Единственным участником аукциона стало АО "Дорис", которое входит в группу компаний "Финстрой" - застройщика в "Новой Самаре".

Еще до проведения аукциона "Финстрой" направлял документы в городской департамент градостроительства, на основе которых и сформировали заявку для участия в аукционе.

В антимонопольной службе считают, что у остальных компаний просто не было возможности победить в торгах, а целью аукциона было создание условий для победы конкретной компании.