В Тольятти рецидивист незаконно прописал в квартире 50 иностранцев

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который фиктивно прописал в квартире 50 иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, безработный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков. В полиции рассказали, что несколько раз предупреждали мужчину об ответственности за фиктивную прописку мигрантов, но тот не прислушался и прописал у себя 50 человек, получив за это 15 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Нарушитель в содеянном признался, но ответственности это его не освобождает. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.