В Самаре с июня перекроют половину Ново-Садовой

В Самаре с 1 июня перекроют движение на части улицы Ново-Садовой в районе "Современника", где строят крупную развязку.

Движение перекроют по направлению из города. Ограничения будут действовать с 1 июня по 15 августа, будет закрыта дорога от улицы Гастелло до АЭС "Татнефть". Сейчас делают дублеры, по которым в объезд пустят транспортный поток.

В перспективе по дублерам движение пустят в обе стороны. Сейчас на дублерах идут работы, переносят контактную сеть трамваев и подземные коммуникации.

В дальнейшем, с 16 июля, движение по Ново-Садовой закроют в обоих направлениях, транспорт пустят по дублерам.