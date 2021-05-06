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Общество6 мая 2021 9:37

В Сызрани девушка похитила у 88-летнего пенсионера почти полмиллиона рублей

Украденные деньги она потратила на одежду и косметику
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области будут судить 20-летнюю девушку, которая похитила у 88-летнего пенсионера 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной полиции.

В феврале прошлого года в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал о похищении у него крупной суммы денег, которые он планировал потратить на ремонт.

Потерпевший рассказал, что снял деньги со счета в банке и отправился в продуктовые магазины. Как выяснилось, в одном из магазинов его заметила девушка, которая задумала обокрасть пенсионера. Она преследовала его и зашла вместе с ним в подъезд, а когда мужчина отвлекся, похитила у него папку с деньгами.

Подозреваемая является жителем Октябрьска. Она рассказала полицейским, что на похищенные деньги купила одежды и косметики. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.