В Сызрани девушка похитила у 88-летнего пенсионера почти полмиллиона рублей

В Самарской области будут судить 20-летнюю девушку, которая похитила у 88-летнего пенсионера 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной полиции.

В феврале прошлого года в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал о похищении у него крупной суммы денег, которые он планировал потратить на ремонт.

Потерпевший рассказал, что снял деньги со счета в банке и отправился в продуктовые магазины. Как выяснилось, в одном из магазинов его заметила девушка, которая задумала обокрасть пенсионера. Она преследовала его и зашла вместе с ним в подъезд, а когда мужчина отвлекся, похитила у него папку с деньгами.

Подозреваемая является жителем Октябрьска. Она рассказала полицейским, что на похищенные деньги купила одежды и косметики. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.