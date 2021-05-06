Аэропорт Курумоч получил пять звезд в рейтинге за ковид-безопасность

Самарский аэропорт Курумоч получил пять звезд в рейтинге ковид-безопасности.

Аэропорты оценивало международное агентство Skytrax. Влиятельное европейское агентство анализирует работу аэропортов с точки зрения ковид-безопасности в период пандемии.

В самарском аэропорту у пассажиров на входе измеряют температуру, предлагают обработать руки дезинфицирующими средствами, соблюдают масочный режим. Несколько раз в день в помещениях делают уборку, применяют средства для обеззараживания отдыха.

Кроме Курумоча еще лишь два российских аэропорта получили пять звезд за ковид-безопасность - это Кольцово в Екатеринбурге и Платов в Ростове-на-Дону.