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Общество6 мая 2021 10:20

Аэропорт Курумоч получил пять звезд в рейтинге за ковид-безопасность

В аэропорту регулярно проводится обработка и соблюдаются все необходимые меры безопасности
Сергей ЧЕРНЫХ
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Самарский аэропорт Курумоч получил пять звезд в рейтинге ковид-безопасности.

Аэропорты оценивало международное агентство Skytrax. Влиятельное европейское агентство анализирует работу аэропортов с точки зрения ковид-безопасности в период пандемии.

В самарском аэропорту у пассажиров на входе измеряют температуру, предлагают обработать руки дезинфицирующими средствами, соблюдают масочный режим. Несколько раз в день в помещениях делают уборку, применяют средства для обеззараживания отдыха.

Кроме Курумоча еще лишь два российских аэропорта получили пять звезд за ковид-безопасность - это Кольцово в Екатеринбурге и Платов в Ростове-на-Дону.