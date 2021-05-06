"Гранта" стала самой популярной "Ладой" в апреле

АвтоВАЗ подвел итог продаж за апрель. Традиционно самой популярной "Ладой" стала модель "Гранта" - за месяц продано 14 050 автомобилей.

В тройке лидеров также "Веста" с результатом в 11 178 проданных автомобилей и "Ларгус", у которого 4 347 продаж всех модификаций. В начала марта стартовали продажи обновленного "Ларгуса".

Всего за месяц тольяттинский автопроизводитель реализовал 37 931 автомобиль, что в 4 раза больше, чем в апреле прошлого года. Однако, тогда был самый разгар пандемии, когда не работали автосалоны из-за жесткого режима самоизоляции. Относительно апреля 2019-го года, когда на рынке были нормальные условия, рост в этом году составил 17,4%.