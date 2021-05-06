Жительница Тольятти «купилась» на уловку мошенников из Сан-Франциско

Ольга Викторовна в Тольятти работает швеей. В начале мая в Viber ей пришло сообщение о распродаже в магазине бытовой техники. Скидки были отличные, цены низкие, Ольга Викторовна полазила какое-то время по сайту, посмотрела ассортимент, а потом обнаружила, что у нее со счета списались 2990 рублей.

Самостоятельно разобраться, что к чему, женщина не смогла, поэтому пришла в полицию. Там по ее заявлению возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- На данный момент мы установили, куда переведены деньги. Но кто это сделал, пока не ясно, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Отследили, что рассылка в Viber проходила с IP-адреса, который зарегистрирован в городе Сан-Франциско, США. На этом пока все.

Оперативники просят не забывать об осторожности и не переходить по ссылкам, которые приходят вам от незнакомых контактов.