Самарцы ищут, куда отправить детей на майские праздники

В майские праздники самарцы ищут, куда отравить детей. Как выяснили эксперты "Авито Услуг", возросла популярность детских лагерей и услуг нянь.

В прошлом году весной действовали жесткие карантинные условия условия, поэтому куда-то отправить детей было невозможно. Сейчас вновь работают лагеря - спрос на них возрос на 160%. Большинство лагерей открыты летом, но некоторые готовы принимать детей и в мае.

В лагере не обязательно только отдыхать. Многие родители предпочитают, чтобы их дети еще и чему-нибудь научились и выбирают лагеря с изучением иностранных языков, спортивными тренировками или даже курсами верховой езды.

Спрос на услуги нянь в праздники возрос на 102%. Для специалистов с педагогическим образованием такие услуги могут стать даже основным доходом, также многие домохозяйки начали совмещать работу по дому с уходом за детьми.