В Самаре начали устанавливать памятник генералам-фронтовикам

В Самаре начали устанавливать монумент, посвященный генералам-фронтовикам, участвовавшим в Великой Отечественной войне и родившимся или похороненным в Самарской области. Об этом говорится на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Мемориал увековечит имена 179-ти генералов-фронтовиков. Его автором является скульптор Константин Фомин, создавший знаменитый Ржевской мемориала Советскому Солдату.

Памятник установят к 9 мая, когда состоится его официальное открытие. Он будет располагаться на улице Фрунзе около штаба Второй гвардейской общевойсковой Армии.

Бюджетные средства на установку и изготовление памятника не затрачивались. Расходы взяло на себя Русское Военно-историческое общество (РВИО).