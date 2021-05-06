Самарцы обсудят, какие события описать на стендах около стелы "Город трудовой доблести"

В Самаре начинается общественное обсуждение, о каких событиях рассказать на информационных стендах около стелы "Город трудовой доблести".

Стелу высотой 26,5 метра установят на Аллее трудовой славы - пешеходной зоне на проспекте Юных Пионеров. 1 мая в ее основание заложили памятный камень.

Около стелы также появятся информационные стенды. Сейчас там предложено разместить информацию о значимых событиях в жизни города. Это, в частности, статус запасной столицы во время Великой Отечественной войны, военный парад 7 ноября 1941 года, первое исполнение Седьмой (Ленинградской) симфонии авторства известного композитора Дмитрия Шостаковича, создание футбольной команды "Крылья Советов".

Самарцам предлагают присылать свои предложения, о чем рассказать на стендах. Предложения собирают с 6 по 28 мая на электронную почту gtd.samara@gmail.com.

Стелу ставят в честь присвоения Самаре почетного звания "Город трудовой доблести" за вклад города в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Место для ее установки выбирали жители.