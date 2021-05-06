Появились адреса, где будут раздавать георгиевские ленточки в Самаре

В Самаре на четырех площадках города будут раздавать георгиевские ленточки, сообщили в городской администрации.

Волонтеры будут раздавать ленточки, а также объяснять ее значение. Также они расскажут, как правильно закреплять ленточку на одежде.

В пятницу, 7 мая, ленточки будут раздавать по следующим адресам:

- около памятника князю Григорию Засекину на второй очереди набережной;

- в сквере 30-летия Победы (находится между площадью Славы и Самарской площадью);

- на перекрестке улиц Ленинградской и Молодогвардейской;

- на площади Героев 21-й Армии (на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко).

Раздавать ленточки будут с 16:00 до 18:00.