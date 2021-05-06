Губернатор Самарской области готов оказать поддержку сельхозпредприятию «Северный ключ»

Предприятие понесло серьезные потери в разгар АЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Похвистневского района Юрием Рябовым. Стороны обсудили реализацию национальных проектов в муниципальном районе, а также вопросы поддержки сельхозпроизводителей.

Дмитрий Азаров и Юрий Рябов обсудили вопросы развития одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – «Северный ключ». Предприятие десятилетия занимается производством мяса и молока. В период распространения африканской чумы свиней в Самарской области в прошлом году, предприятие потерпело большие потери.

- Предприятие легендарное, и конечно вместе с вами, с собственником, трудовым коллективом, мы должны сделать все, чтобы его сохранить и в дальнейшем дать новый импульс развитию, - отметил Дмитрий Азаров.

Благодаря поддержке и личному вниманию главы региона предприятие смогло сохранить свои мощности и продолжить работу даже в сложный период. В настоящее время руководство «Северного ключа» планирует увеличить дойное стадо коров – до 1200 голов, а также развернуть молокоперерабатывающее производство. А когда будет снят карантин по АЧС, хозяйство восстановит свиноферму.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что всегда готов оказать поддержку сельхозпроизводителю. - Если предприятию нужна какая-то помощь, оперативно меня информируйте, я всегда готов подключиться к решению вопросов, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Юрию Рябову.