Репетиция воздушной части военного парада в Самаре пройдет 7 мая 2021 года

Над Самарой пролетят самолеты и вертолеты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, когда пройдет репетиция воздушной части военного парада в Самаре в 2021 году. Она состоится 7 мая, самолеты и вертолеты в небе можно будет увидеть около 11 часов утра. Основные фигуры пилотажа будет хорошо видно в центре города: над площадью Куйбышева, а также с центральных улиц. Впрочем, воздушные суда прилетают с двух аэродромов: из Самарской и Челябинской областей. Так что видно их будет нард разными частями города - в разное время.

Какие самолеты и вертолеты будут участвовать в воздушной части парада в Самаре 9 мая 2021 года

Речь идет о двух сверхзвуковых истребителях-перехватчиках МиГ-31, двух сверзвуковых истребителях-бомбардировщиках Су-34 и двух вертолетах Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

Миг-31- современный самолет, предназначенный для уничтожения воздушных целей в приграничных и внутренних районах России. Экипаж: два человека, длина - 22,6 метра, размах крыла - 13,4 метра. На борту - радио-локационная станция СБИ-16 "Заслон". Встроенное вооружение - шестиствольная пушка.

МиГ-31

Су 34 - предназначается для точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника и поражения воздушных целей. Экипаж - два человека, длина самолета 23,34 метра, размах крыла 14,7 метра, вооружение - авиационные бомбы, неуправляемые и управляемые авиационные ракеты, встроенная пушечная установка.