В 2021 году в Самарскую область закупят еще 42 автомобиля скорой помощи

За последние 3 года в регионе на 100% обновили автопарк автомобильной скорой помощи

В Самарской области продолжается работа по обновлению автопарка станций скорой медицинской помощи. В 2021 году подстанции скорой помощи в Самарской области могут получить еще 42 новых автомобиля.

Увеличение количества автомобилей скорой помощи поможет улучшить качество работы и облегчить работу медперсонала. В настоящее время в регионе работает 214 круглосуточных бригад, из них 105 – инфекционных, а 9 автомобилей принадлежат частным медицинским организациям, которые тоже оказывают помощь по полису ОМС.

Стоит отметить, что с инициативой обновить автопарк выступили члены партии «Единая Россия». Президент Владимир Путин поддержал идею и поручил в ближайшие три года дополнительно направить 5 тысяч автомобилей для станций скорой помощи в села, поселки и малые города страны.