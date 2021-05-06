В Самаре с 8 по 10 мая на здание правительства будет проецироваться фильм о Победе в Великой отечественной войне

Трансляцию фильма о войне будут показывать по вечерам в течение трех дней

В Самаре 8, 9 и 10 мая 2021 года на площади Славы будут транслировать визуальный художественный проект «Во имя справедливости!». Уникальный фильм будет традиционно проецироваться на фасаде здания Правительства Самарской области.

- Фильм о Победе советского народа в Великой Отечественной войне позволяет зрителю погрузиться в мир световых и звуковых эффектов посредством современных мультимедийных технологий. Впервые данная визуализация была изготовлена и показана в прошлом году и вызвала большой эмоциональный отклик у жителей и гостей столицы региона, - отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

Проекцию можно будет увидеть в 21:00, 21:30 и 22:00 в течение трех дней. Напомним, что проведение праздничных мероприятий в Самаре будет при строгом соблюдении санитарных требований – обязательное ношение маски и соблюдение социальной дистанции.