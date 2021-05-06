В Самаре будут судить 12 членов преступной группы, которые организовывали подпольные казино

Из подпольных казино было изъято оборудование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под суд отдали 12 участников преступной группы, которые обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- По версии следствия, трое обвиняемых приобрели мебель и необходимую технику для проведения азартных игр. Арендовали нежилые помещения и наняли 9 администраторов, которые консультировали клиентов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия, изъяли оборудование и пресекли незаконную деятельность преступной группировки. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд Железнодорожного района для рассмотрения по существу.