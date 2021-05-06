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Общество6 мая 2021 19:01

В ТОСЭР «Чапаевск» появился 11-ый резидент

Заявленный объём инвестиций – более 20 миллионов рублей
Валерий СОКОЛОВ
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Инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям

Инвесторы могут осуществлять деятельность по всем разрешенным направлениям

Министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов сообщил о подписании очередного соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». Компания «ИМПЕРИАЛ-ПРИНТ» планирует реализовать проект по созданию производства широкоформатной печати для наружной рекламы. Заявленный объем инвестиций – 20 миллионов рублей.

Новый инвестор стал 11-ым резидентом ТОСЭР «Чапаевск». Сегодня статус резидентов имеют 70 тольяттинских и 11 чапаевских компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 45 миллиардов рублей. На данный момент резидентами было инвестировано 18,8 миллиардов рублей и создано 6213 рабочих мест.

- Для инвесторов созданы комфортные условия для развития бизнеса в Самарской области. Инвесторы, которые входят в состав ТОСЭР на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2%, - отметил Дмитрий Богданов.

Помимо этого, для резидентов существенно снижены тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - 7,6%, вместо 30%. На сегодняшний день в консолидированный бюджет региона уже уплачено более 815 миллионов рублей.