Жителям Самарской области запретили заходить в лес

Под Самарой происходит очень много лесных пожаров и горения травы. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 7 мая жителям запрещено находиться в лесу и заезжать в них на транспортных средствах. Этот запрет продлится до 11 мая 2021 года в связи с повышением уровня пожарной опасности. В последние дни неконтролируемые палы травы и лесные пожары стали настоящим бичом в регионе. Приказ опубликован на сайте правительства Самарской области.

За нарушение придется заплатить штраф: обычному человеку от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам - от двадцати до сорока тысяч рублей. Юрлицам раскошелиться придется на сумму до полмиллиона рублей.

Также всем жителям напоминают, что в такой засушливый период нужно быть очень осторожными с огнем в том числе и разводя костер на дачном или приусадебном участке. Если же вы заметили пожар в лесу, нужно быстро сообщить о нем в ближайшее лесничество или позвонить по по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Напомним, что недавно серьезный пожар произошел на заброшенных дачах под Самарой - его тушили 38 человек. А полицейским пришлось спасать целый поселок от огня, когда загорелась сухая трава около станции Шентала.