На праздник Победы в Самаре будет по-летнему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни. В выходные в Самаре потеплеет до +27 градусов, осадков не ожидается.

В пятницу, 7 мая, температура воздуха по области поднимется до +24 градусов днем, в Самаре от +21 до +23 градусов. Ночью в Самаре ожидается +8…+10 градусов.

8 мая днем небольшая облачность, без осадков. В Самаре днем воздух прогреется до +25 градусов, по области до +27. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+13 градусов.

В воскресенье, 9 мая 2021 года, в Самаре будет преимущественно солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ветер будет умеренный южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем в Самаре составит +23…+25 градусов тепла, ночью до +13. По области ожидается потепление до +27 градусов.