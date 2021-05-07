Игру «Крыльев Советов» и «Локомотива» будет судить Сергей Иванов

Судейский состав на финальную игру известен Фото: ПФК "Крылья Советов"

Вечером, 6 мая, стало известно, кто будет судить финальную игру самарских «Крыльев Советов» с «Локомотивом». Главным арбитром на поле будет Сергей Иванов, а главным у монитора VAR станет Василий Казарцев.

Кроме того, в состав бригады судей вошли Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин, которые будут ассистировать на поле, помощником у монитора станет Антон Аверьянов. В резерве – Станислав Васильев.

Напомним, финальная игра в Кубке России пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая 2021 года. Победитель этого матча получит путевку в Лигу Европы. Кроме того, у команды-победителя появится возможность побороться за Суперкубок России с «Зенитом».