Полку прибыло: КНПЗ помог пополнить музей участников Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Материалы о фронтовике-заводчанине Гаврииле Скворцове займут достойное место в галерее школьного музея. Фото АО «КНПЗ»

Гавриил Скворцов прошагал дорогами войны от Москвы до Кенигсберга. Под Брянском был ранен, но после госпиталя снова встал в строй. Путь рядового радиста домой, в Куйбышев, пролег через Красную площадь – боец стал одним из участников легендарного Парада Победы. Вернувшись с войны, Гавриил Евдокимович пришел на Куйбышевский НПЗ – здесь он честно отработал электриком почти полвека. Героя давно нет в живых, но информация о его военном прошлом бережно хранится в заводском Музее Трудовой славы: нефтепереработчики ведут основательную исследовательскую работу по восстановлению истории своих фронтовиков. Узнав, что в самарской школе №120 существует музей куйбышевских участников Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, заводчане созвонились со школой и предложили свою помощь. В скором времени КНПЗ встречал гостей: 25 девятиклассников и их учитель Ирина Демина лично приехали за ценными сведениями. Нефтепереработчики передали им фотографии героя, копии публикаций о нем в заводской газете, биографическую архивную справку, информацию о службе, звании и наградах. Теперь в «Бессмертном полку» школьного музея памяти участников Парада Победы восстановлено еще одно имя земляка – Гавриила Скворцова.