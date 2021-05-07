В Самарской области водитель предъявил сотруднику ДПС удостоверение из Интернета

Водительское удостоверение вызвало сомнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ДПС по городу Тольятти остановили автомобиль «Дэу». При проверке документов у 30-летнего водителя, подлинность удостоверения вызвала сомнения.

- Документ был отправлен на экспертизу, которая показала, что водительское удостоверение является подделкой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Житель Оренбурга признался, что приобрел документ в Интернете. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Теперь мошеннику грозит до одного года лишения свободы.