В Тольятти рабочие пытались похитить с завода крупную партию автозапчастей

Было найдено 1278 деталей, спрятанных в тайниках Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудникам уголовного розыска по городу Тольятти поступило сообщение, что на одном из городских предприятий готовится незаконный вывоз автозапчастей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены тайники с похищенными запчастями.

- В рамках проверки на КПП завода задержан водитель грузового автомобиля, который перевозил товарные машины. При осмотре в двух автомобилях были обнаружили тайники, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате были изъяты 27 свертков с запчастями в количестве 1278 штук. Если бы преступникам удалось осуществить запланированное, то ущерб предприятию составил бы более 280 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить причастность четырех операторов, мастера и водителя к попытке совершения преступления. В ходе опроса задержанные признали свою вину и рассказали, что собирались реализовать автозапчасти, а деньги потратить на собственные нужды.

- По данным сотрудников правоохранительных органов, трое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: 40-летний оператор и 46-летний водитель-испытатель за аналогичное преступление, а 51-летний оператор – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали полицейские.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу в крупном размере». Теперь рабочим может грозить до 6 лет лишения свободы.