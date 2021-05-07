Почти 80% жителей Самары недовольны парковками в городе

Жители Самары используют сервисы такси, каршеринг и общественный транспорт из-за проблем с парковками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис городской мобильности Ситимобил провел опрос среди жителей Самары и выяснил, как горожане относятся к ситуации с парковками.

- Менее 20% самарцев устраивает ситуация с парковочными местами. 43% опрошенных считают, что парковки нужно взять на контроль, особенно во дворах и в центре города, - рассказали эксперты.

Каждый пятый самарец готов отказаться от личного автомобиля из-за сложностей с парковкой, а некоторые даже не покупают себе личный транспорт по этой причине.

- Более трети респондентов заявили, что хотели бы отказаться от личного автомобиля из-за расходов на парковки, штрафы, техосмотр и т.д. Еще около 20% считают, что другие виды транспорта удобнее личной машины, - отметили в службе.

Самарцы готовы взять в аренду электросамокаты, а также комбинировать несколько видов транспорта для поездки – например, такси и общественный транспорт. Однако есть и те, кто совмещает более трех видов транспорта для поездок по одному маршруту.