В Тольятти задержали подозреваемых в стрельбе во дворе жилого дома

Сообщение о ЧП в дежурную часть поступило около половины восьмого вечера 3 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 3 мая в дежурную часть тольяттинской полиции позвонили испуганные люди: во дворе жилого дома на ул.Куйбышева кто-то стреляет из ружья.

В микрорайон Шлюзовой сразу отправили наряд, и полицейские смогли по горячим следам задержать подозреваемых. Руслану 31 год, он живет в том же доме, жители которого, предположительно, и пожаловались на стрельбу. Его знакомому - Николаю Михайловичу - 60 лет. Последний работает слесарем и является счастливым владельцам ружья ИЖ-81. Разрешение на него он получил еще в 2016 году, оно было бы действительным до октября этого года. Если бы не одно «но».

Если проверка покажет, что мужчина действительно стрелял во дворе, то оружие у него отберут, а разрешение на него аннулируют. А еще могут и уголовное дело возбудить.

Сейчас полиция проводит проверку и пытается установить, кто и из-за чего стрелял, а также есть ли пострадавшие.

«Комсомолка» следит за развитием событий.