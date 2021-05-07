Причиной отказа "Крыльям Советов" в лицензии РПЛ могли стать долги белорусам

"Крылья" не до конца расплатились за Прищепу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" могли не получить лицензию РПЛ из-за немаленьких долгов перед белорусским клубом. Как рассказал в интервью МАТЧ ТВ главный тренер "Минска" Федор Щербаченко, команда не расплатилась за защитника молодежной сборной Белоруссии Дмитрия Прищепу, которого самарцы приобрели зимой. Долг составляет 45 тысяч евро.

- За него «Минску» должны были перечислить средства двумя траншами. По второму платежи просрочены. Самарцы задолжали 45 тысяч евро. У «Крыльев» солидный кадровый актив. Но как бы ни пришлось его распродавать, - отметил в интервью каналу Щербаченко.

По данным Transfermarkt, 19-летний Прищепа стоил самарцам 130 тысяч евро. Пока за основной состав молодой защитник сыграл дважды.

Напомним, что 5 мая "Крылья" победили "Спартак-2" и оформили досрочный выход из ФНЛ. Но вечером стало известно, что РФС отказал клубу в выдаче лицензии на игру в РПЛ. По информации источников, проблема возникла из-за финансовых дел - вернее, долгов клуба. До 12 мая команда может с ними разобраться - в этот день состоится не только финальная кубковая игра с "Локомотивом", но и заседание апелляционного комитета. Журналисту "КП"-Самара" директор клуба Калакуцкий объяснил, что руководство проработает все вопросы и игроками и тренеру точно не о чем беспокоиться.

- Вопросы лицензирования решают не игроки и не тренеры, Сергееву и Осинькину об этом думать не надо, - отметил он.

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