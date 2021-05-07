В Самарской области меньше ста заболевших коронавирусом и 17 смертей

Данные на 7 мая 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 96 человек. Общее количество зараженных в региона на сегодняшний день составляет 62 391 человек.

Из числа заболевших, 59 582 человека уже выздоровели, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 92 пациентов.

В регионе продолжает увеличиваться количество летальных случаев среди больных коронавирусом. Так, за прошедший день было зарегистрировано 17 новых смертей. Общее количество погибших пациентов достигло отметки в 1585 человек.

По данным на 7 мая, в России за сутки подтверждено 8 386 случаев заболевания коронавирусом, 376 человек скончались.