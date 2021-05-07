Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 мая 2021 11:31

В Самарской области меньше ста заболевших коронавирусом и 17 смертей

Опубликована статистика по коронавирусу на 7 мая 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Данные на 7 мая 2021 года

Данные на 7 мая 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 96 человек. Общее количество зараженных в региона на сегодняшний день составляет 62 391 человек.

Из числа заболевших, 59 582 человека уже выздоровели, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 92 пациентов.

В регионе продолжает увеличиваться количество летальных случаев среди больных коронавирусом. Так, за прошедший день было зарегистрировано 17 новых смертей. Общее количество погибших пациентов достигло отметки в 1585 человек.

По данным на 7 мая, в России за сутки подтверждено 8 386 случаев заболевания коронавирусом, 376 человек скончались.

Коронавирус Covid-19