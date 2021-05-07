"Мы ценим возможность быть личными свидетелями великого дня": самарские общественники каждый год становятся зрителями Парада Победы

В этом году ветеранов и пожилых людей призывают беречь здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад Победы в Самаре каждый год становится одним из главных событий, взглянуть на которое мечтают тысячи человек. Когда по площади, чеканя шаг, шагают парадные расчеты, а за ними выдвигается тяжелая военная техника и энтузиасты, восстанавливающие образцы вооружения тех лет – замирает сердце от осознания мощности родной державы. Конечно же, попасть на трибуны в этот великий день - большая честь. Особенно тщательно приходится выбирать достойных этой чести сегодня, когда из-за пандемии число мест на трибунах ограничено до 50%. Но даже в этот период здесь обязательно находится место для представителей самых активных общественных организаций. Их руководители рассказали журналисту КП-Самара, как внутри распределяются эти пригласительные и как такую награду воспринимают счастливчики.

Сергей Логинов возглавляет Самарскую областную общественную организацию ветеранов Военно-морского и речного флота. Сейчас в его ведении – четверо ветеранов, прошедших боевые действия.

- Конечно, им уже далеко за 65 и они очень послушно выполняют все рекомендации противоэпидемиологического режима. И сами прекрасно понимают, насколько им опасно оказаться в толпе. Но я все равно всегда беру на них билеты - свои пригласительные они с готовностью отдают детям и внукам. Ведь потом те, с великолепными эмоциями, приходят к ним и впечатлениями делятся. Наверное, эта преемственность поколений очень важна. Также билеты мы берем на тех участников боевых действий и военных, которые проводят большую работу патриотическую и воспитательную, подают пример мужества и правильного жизненного настроя молодым. Этот праздник достоин того, чтобы его увидеть, - рассказывает Сергей Логинов.

Заместитель председателя РОО «Союз женщин Самарской области» Наталья Фролова признается, что в этом году немного меньше представительниц организации смогут попасть на площадь. Но все относятся к этому с пониманием, тем более сегодня есть возможность наблюдать за Парадом дистанционно: по телевизору или в интернете.

- Мы очень признательны организационному комитету Парада Победы в Самарской области за высокую оценку нашей патриотической деятельности и поощрение возможностью посещения Парада Победы, который пройдет в Самаре 9 мая. Это очень важно для нас – быть личными свидетельницами центрального события Дня Победы. Зрительницами Парада Победы на площади Куйбышева в 2021 году станут активистки нашего общественного объединения, внесшие наибольший вклад в реализацию проектов по сохранению исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи, помощь ветеранам и вдовам павших воинов, уход за могилами ветеранов и героев Великой Отечественной войны 1945-1945 годов, - поделилась Наталья Фролова своими эмоциями В этом году Парад, конечно же, снова станет настоящим поводом для гордости всех жителей Самары. И хочется верить, что все, кто сможет его увидеть – по главным телеканалам губернии, в группе Самарской области ВКонтакте, те, кто будет следить за ним с наим в трансляции на сайте kp.ru обязательно почувствуют гордость за подвиг наших дедов. И снова скажут им «спасибо».