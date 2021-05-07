МегаФон ускорил интернет для сельчан и дачников Самарской области

И предстоящее лето заиграло новыми красками Фото: pexels.com

Новые скорости интернета позволят жителям и отдыхающим комфортнее учиться, работать, путешествовать и общаться.

Технические специалисты МегаФона провели работы в полутора десятках районах региона — Большеглушицком, Безенчукском, Алексеевском, Большечерниговском, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Красноармейском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Шигонском, Сызранском, Нефтегорском и Похвистневском.

Скорости до 100 Мбит/с теперь доступны не только жителям деревень, но и посетителям садово-дачных массивов «Журавли», Приволжье», отдыхающим санатория «Волжский Утес», туристическо- оздоровительного комплекса «Здоровяк», гостям региона.

«Потребность в быстром интернете в малых населённых пунктах постоянно увеличивается. Это подтверждают данные по трафику в сетях 4G – его рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет почти 30%. Поэтому мы сосредоточились на развитии сети 4G в отдаленных районах и за последние три месяца обеспечили еще 125 000 жителей сёл и деревень высокоскоростным доступом к цифровым сервисам — государственным, медицинским, образовательным, развлекательным и пр.,», — комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

Скоростную модернизацию сети МегаФон также провёл в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Кинеле и Чапаевске.