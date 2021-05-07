«Подошел к сыну и снял штаны!»: в Самарской области просят найти и наказать эксгибициониста

Нарушителя спокойствия попробуют найти полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Жигулевска на днях обратилась в местную полицию с просьбой найти и привлечь к ответственности любителя демонстрировать свои половые органы окружающим.

- Насколько я знаю, его зовут Сергей, - рассказала возмущенная женщина. – 28 апреля около семи часов вечера мы с детьми гуляли на детской площадке в селе рядом с Жигулевском. Этот мужчина подошел к моему сыну, снял перед ним штаны и показал свое хозяйство.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, заявление в полицию поступило 4 мая. Удастся ли стражам порядка найти эксгибициониста, действительно ли его зовут Сергей и как его накажут за подобные «фокусы», пока не совсем понятно.

Между тем, в уголовном кодексе РФ есть несколько статей, которые предусматривают ответственность за различного рода сексуальные действия в отношении детей, большинство их них предполагают наказание в виде реального лишения свободы на длительные сроки.