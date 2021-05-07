Самарцы майские праздники использовали для подработки

В майские праздники самарцы искали подработку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы активно искали подработку в майские праздники, выяснили эксперты «Авито Работа».

Многие расценили дополнительные выходные как возможность подзаработать и стали искать временную подработку, выбирая вакансии с гибким графиком и неполным рабочим днем.

Самарские соискатели интересуются вакансиями в области культура и искусства, которые стали смотреть в 3 раза чаще. Работодатели же чаще готовы предлагать временную занятость в области строительства (+49%), а также ищут домашний персонал (+32%).

Среди вакансий, подходящих под временную занятость, эксперты выделяют работу промоутером, на которую могут устроиться желающие от 14-ти лет, грузчиком, которому при свободном графике платят 170 рублей в час, упаковщика с зарплатой в 1 тыс. рублей за смену и водителя-курьера с зарплатой около 5 тысяч рублей в день.