Жителям Самары подсказали, как выбрать мясо для шашлыка

В Самарской области стартовал сезон шашлыков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, как выбрать мясо на шашлык хорошего качества. Также не стоит забывать, что к мясу нужно грамотно подбирать маринад.

Специалисты напомнили, что опасно покупать мясо в несанкционированных уличных киосках, а также с машин и вдоль трассы.

- Как правило, у продавцов такой продукции отсутствуют документы, подтверждающие происхождение мяса и здоровье животного перед забоем, а значит можно приобрести мяса больного или даже павшего животного, - отметили в Роспотребнадзоре.

Такое мясо может стать причиной серьезного отравления, а также есть риск заразиться инфекционными заболеваниями – сальмонеллез, бруцеллез или даже паразитарными заболеваниями. Эксперты советуют покупать мясо в магазине или на рынке, где проводятся мероприятия по контролю качества и эпидемиологического благополучия.

В ведомстве открыли некоторые секреты, которые помогут выбрать мясо хорошего качества. Например, самым достоверным способом является надавливание на мясо пальцем. Если поверхность быстро приняла прежнюю форму, то мясо свежее. Если же поверхность не возвращается в изначальное состояние, это может свидетельствовать о том, что мясо долго лежало вне холодильника и испортилось.

Также качество продукта можно определить, посмотрев на его цвет. Он может быть от светло-красного до темно-бордового, все зависит от возраста животного.

- На свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. Конечно, на поверхности мяса могут быть темные прожилки, чаще всего они образуются в результате выделения йода из волокон - это не опасно для здоровья, - объяснили специалисты.

Несомненно, нельзя покупать мясо зеленоватого оттенка. Даже если продавец уверяет, что это всего лишь окисление под воздействием кислорода, не верьте, это не так.

Что касается маринада на шашлык, что это дело вкуса каждого. Однако не стоит забывать, что маринад на основе кисломолочных продуктов портиться значительно быстрее, чем из лимона и овощей.

Любителям шашлыка нужно помнить, что это блюдо очень калорийно и необходимо соблюдать меру в употреблении. Употреблять мясные блюда лучше со свежими овощами и зеленью, чтобы сбалансировать питание.

Более подробно о выборе мяса на шашлык читайте по ссылке