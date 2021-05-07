«Краснодар» интересуется Иваном Сергеевым. В «Крыльях Советов» отреагировали на это

В этом сезоне Сергеев побил рекорд результативности в ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Краснодару» интересен лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев, который выступает за «Крылья Советов». В этом уверяет «РБ Спорт». По данным издания, согласно контракту Сергеева, форварда можно выкупить за 34 млн рублей. Однако, если «Краснодар» решится на покупку, ему придется заплатить «сопутствующие расходы». Они составят 2 млн евро.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к Сергееву.

- Нам не поступало предложений от «Краснодара». На этом точка. Мне кажется, все понятно. Общались с агентом Сергеева Павлом Андреевым по улучшению контракта? Естественно, мы какие-то действия осуществляем. Хочу подчеркнуть, что у Ивана действующий контракт до 2022 года. Наши переговоры строятся на том, что мы пытаемся улучшать условия, чтобы создать предпосылки для сохранения Ивана в команде. Давайте по игрокам в конце сезона все расскажу, это будет правильно. Вы знаете, у нас осталось два матча первенства и один кубковый. Футболисты — это люди, это фамилии. На мой взгляд, не совсем правильно их обсуждать по ходу сезона, - приводит слова Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, Сергеев перешел в «Крылья Советов» осенью прошлого года. За один сезон он успел побить два рекорда – один по результативности за самарскую команду за один сезон, второй – по голам в ФНЛ. На счету Сергеева 39 забитых мячей в лиге.

«Крылья» в следующем сезоне будут выступать в РПЛ. Самарцы за два тура до конца сезона стали чемпионами ФНЛ.

12 мая «КС» ждет еще и финал Кубка России. В Нижнем Новгороде самарцы сыграют против «Локомотива».