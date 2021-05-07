В Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани после майских праздников отключат горячую воду

Воды в Самаре не будет до 25 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский филиал Т Плюс анонсировал проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в трех крупных городах Самарской области – в Самаре, Новокуйбышевске и в Сызрани. На период испытаний будет временно приостановлено горячее водоснабжение.

Так, с 12 по 25 мая 2021 года пройдут испытания на I магистрали Самарской ТЭЦ. Без ГВС останутся жилые дома и организации в границах улиц Алма-Атинская – Стара Загора – Ташкентская – Московское шоссе – Гастелло – проспект Карла Маркса – Ново-Вокзальная – Черемшанская.

С 12 по 15 мая испытания пройдут в Нижней зоне Новокуйбышевска. В кварталах 14, 15 (часть), 16 (часть), 17, 18 (часть), 22, 23, 23а, 24, 38, 39, 65, 66, 67, 67, 68, 69 (часть), 71, 72, 72а, а также 105 и 106 км.

В Сызрани испытания теплосетей пройдут с 11 по 14 мая. Горячей воды не будет в Южном и Юго-западном районе города на Монгоре, Образцовской площадке, в поселках Елизарово, Заводского и Строителя, а также на станции Кашпир.

Напомним, гидравлические испытания тепловых сетей проводятся раз в пять лет и необходимы для того, чтобы подготовиться к зимнему сезону, выявить и устранить неполадки сети.