Шесть грузовиков столкнулись на трассе в Самарской области

Несколько грузовиков столкнулись на трассе в Самарской области. Фото - скриншот

Шесть грузовиков столкнулись на трассе в Сызранском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в пятницу, 7 мая, примерно в 14:20 на 898-м км трассы М-5. Известно, что столкнулись шесть грузовиков, которые ехали в одном направлении.

Сотрудники ГИБДД организовали на месте аварии реверсивное движение. Сейчас опрашивают очевидцев и участников ДТП, убирают с проезжей части разбитые грузовики и обломки от них.

В результате аварии пострадал один водитель. Причины крупного ДТП выясняются.

Ранее в Самарской области внедорожник "запрыгнул" на отбойник, пытаясь уйти от столкновения.