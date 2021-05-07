Для жителей Кошелева на 9 мая устроят праздничный концерт

Корпорация «Кошелев» не осталась в стороне от празднования Дня Победы.

Накануне 9 мая представители Корпорации «Кошелев» по традиции навестили всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которые живут в Крутых Ключах и «Кошелев-Парке». Для пожилых людей внимание ценно всегда, а в преддверии столь важного дня них праздника, вдвойне.

Представители компании вручили ветеранам приятные подарки к праздничному столу. К тому же они заранее обзвонили их, чтобы узнать, в чем нуждаются ветераны, о чем мечтают. Среди запросов: холодильник, кондиционер, микроволновая печь и многое другое. Корпорации «Кошелев» исполнит мечты пожилых людей - до конца мая им доставят ценные призы.

Корпорация «Кошелев» не осталась в стороне от празднования Дня Победы. 9 мая в районе пройдут праздничные мероприятия, в организации которых помогли местные школьники. В программе: стихи и песни военных лет, выступления танцевальных коллективов, полевая кухня и акция «Георгиевская лента».