В Самарской области поддержат работодателей, привлекающих молодежь по целевому обучению

Дмитрий Азаров поручил поддержать работодателей, сотрудничающих с молодежью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение разработать меры поддержки для работодателей, которые привлекают школьников для целевого обучения. Такое поручение было озвучено во время его встречи с главой Исаклинского района Валерием Ятманкиным.

Ятманкин рассказал, что благодаря национальным проектам, сельхозпроизводители сейчас могут приобретать дорогостоящую технику, но им пока не хватает специалистов. В этой ситуации работодатели начали сотрудничать с выпускниками школ, с которыми заключают договор целевого обучения.

- Уже есть несколько примеров, когда молодые ребята заключают договоры целевого обучения. Выигрывают все: студент получает стипендию и гарантированное место работы, а фермеры и аграрии – молодых специалистов. У нас уже есть несколько ярких примеров, когда из города молодежь возвращается в село, - рассказал глава района.

Губернатор отметил, что нужно поддерживать работодателей, которые сотрудничают со школьниками. «Предлагаю разработать и запустить областную программу поддержки работодателей, которые заключают договоры со школьниками и направляют их на учебу. Это – гарантия того, что специалисты точно вернутся в район. Необходимо проработать преференции для тех, кто готовит себе кадры», - сказал глава региона, поручив в течение месяца разработать соответствующие предложения.