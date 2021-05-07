Алименты начнут взыскивать с должников автоматически

Алименты будут списывать со счетом должников автоматически

Взыскание алиментов будет проводиться в автоматическом режиме. Это позволит родителю, воспитывающего ребенка в одиночку, не заниматься сбором многочисленных справок.

Ранее упростить систему взыскания алиментов предложил президент РФ Владимир Путин. Этот вопрос актуален и в Самарской области. К губернатору обращались матери, детям которых отцы не платят алименты годами и копят миллионные долги.

В регионе во время месячника "Алиментщик" с должников взыскали 65 млн рублей, к уголовной ответственности привлекли 165 человек.

- Если процедура взимания алиментов будет «автоматизирована», то данные банков о счетах клиентов, которые есть у налоговых органов, могут быть использованы. Женщина с маленькими детьми на руках не должна собирать справки и бегать по инстанциям, - сказала председатель комитета Самарской губернской думы по социальной политике, демографии и здравоохранению, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Марина Сидухина.