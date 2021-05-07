В ПСС рассказали о состоянии пострадавшего после ДТП с шестью грузовиками под Самарой

Спасатели применяли специнструмент, чтобы извлечь пострадавшего из разбитой кабины

В Самарской области в пятницу, 7 мая, произошло крупное ДТП с шестью грузовиками. В результате аварии пострадал один из водителей большегруза.

Как сообщили в региональной поисково-спасательной службе, одного из пострадавших пришлось извлекать из разбитой кабины при помощи специального инструмента. Чтобы добраться до пострадавшего, спасатели срезали дверь грузовика и отжимали приборную панель.

С множественными переломами ног мужчину передали врачам, которые доставили его в больницу.

Ранее появилось видео с места аварии в Сызранском районе.