Эксперты назвали самые популярные спорткары с пробегом в Самаре

В Самаре популярны спортивные автомобили

В Самарской области назвали самые популярные спорткары, которые можно купить с пробегом.

Как выяснили эксперты "Авито Авто", наибольшей популярностью пользуются BMW 6-й серии, которую можно купить за 770 тысяч рублей. В тройке лидеров Chevrolet Camaro (средняя цена - 2,1 млн рублей) и Mitsubishi Eclipse (400 тысяч рублей). Также хорошим спросом пользуется Toyota Celica (330 тысяч рублей).

Дороже всего спортивные автомобили с пробегом обходятся в Москве и Московской области, где в среднем стоят 1,3 млн рублей. В Дагестане нужно будет заплатить порядка 1 млн рублей. Доступнее всего спорткары в Алтайском крае, Иркутской области и в Ярославле, где хватит 250 тысяч рублей.